Puff Diddy hakkında yeni tecavüz suçlaması

Hip-hop dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen ABD'li sanatçı Sean "Diddy" Combs, haraç ve seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hakkında yeni tecavüz suçlamasında bulunuldu.

Combs, cinsel saldırı ve fiziksel şiddet iddialarıyla açılan, bazıları 1990'lara dayanan bir dizi davanın ardından New York'ta tutuklanmıştı.

T24'ün aktardığına göre; Thalia Graves, Combs ve korumasının 2001 yılında kendisini uyuşturup bağlayarak tecavüz ettiğini ve olayı kameraya aldığını iddia ederek Diddy hakkında 11.davayı açtığını duyurdu.

Harlem doğumlu rapçi, suç teşkil eden bir şey yapmadığını ifade etti.

54 yaşındaki Combs, 16 Eylül Pazartesi günü New York'taki bir otelde fuhuş komplosu, zorla seks ticareti ve fuhuş amaçlı nakil suçlamalarıyla tutuklandı.

Combs, "cinsel arzularını tatmin etmek, itibarını korumak ve davranışlarını gizlemek için etrafındaki kadınları istismar etmek ve onları tehdit ettiği bir suç örgütü kurmak" gibi suçlarla suçlanıyor.

Combs'un uyuşturucu, şiddet ve statüsünün verdiği güçle "kadın kurbanları" "Freak Offs" adı verilen uzun süreli cinsel eylemlere zorladığı iddia ediliyor.

Mart ayında Combs'un Miami ve Los Angeles'taki evlerine yapılan baskınlarda ateşli silahlar ele geçirilmişti.

Şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken avukatı gazetecilere Combs'un "suçlamalardan korkmayan bir savaşçı" olduğunu söyledi.

Combs şu anda şiddet ve kötü tutuklu bakımıyla bilinen Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Combs'un bu merkezdeki ekstra güvenlikli bir bölümü, hüküm giymiş kripto para dolandırıcısı Sam Bankman-Fried ile paylaştığı bildirildi.

"Kaçma riski" taşıdığı tespit edilen Combs'un kefalet talepleri iki kez reddedilirken, suçlu bulunması halinde 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.