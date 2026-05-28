Pülümür'de maden projesine geçit yok!

Dersim'in Pülümür ilçesine bağlı Karagöz köyü ve çevre köylerde Dimin Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan krom ocağı projesi, bayramın ikinci gününde yurttaşlar ve çevre savunucuları tarafından protesto edildi.

Karagöz köyü ve çevre yerleşimlerden bir araya gelen yurttaşlar, maden projesinin bölgedeki ekosistemi, su kaynaklarını ve tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirterek "Pülümür'de madenlere geçit vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Eylemde "Emperyalist talana, ranta geçit vermeyeceğiz", "Hayvanlara, bitkilere ve çevreye zarar verme", "Pülümür'de madenciliğe hayır", "Madenlere geçit vermeyeceğiz" yazılı döviz ve pankartları açıldı, "Talana karşı omuz omuza" sloganları atıldı.

YÜKSEK RANT PROJESİ

Proje alanında yapılan açıklamada, planlanan krom ocağının Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan birçok türün yaşam alanı içinde yer aldığı anımsatılarak, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı ve vaşak gibi türlerin bölge ekosisteminde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Dimin Madencilik'in Karagöz köyümüzdeki maden projesinin bedeli 7 milyon 827 bin 500 TL’dir. Ancak bu tutar, yaratacağı tahribatı önlemeye dahi yetmeyecektir. Bu proje daha başından yüksek rant, yüksek talan ve yüksek tahribat projesidir" denilerek projeden vazgeçilmesini çağrısı yapıldı.

PÜLÜMÜR ÇAYI ZEHİRLENEBİLİR

Eylemde söz alan avukat Barış Yıldırım ise projenin hem hukuki hem de ekolojik açıdan ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Yıldırım, bölgenin Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Burası Anadolu parsının üreme alanı olarak da biliniyor. Bu alanda hiçbir madencilik faaliyetine izin verilmemesi gerekir. Pülümür Çayı’nın tamamı doğal sit alanıdır. Olası bir maden çalışmasında açığa çıkacak ağır metaller ve kimyasallar Karagöz Deresi üzerinden Pülümür Çayı’na karışacak, ekosistem geri dönüşsüz biçimde zarar görecektir. Maden projesi Anayasa ve uluslararası sözleşmelere, yönetmeliklere de aykırı. Pülümür Hel Dağlarında, Munzur Havzası'nda maden projelerine geçit vermeyeceğiz, maden şirketleri bunu böyle bilsin."