Pülümür köyleri madene karşı birleşti

Dersim’in Pülümür ilçesine bağlı köylerde planlanan maden projelerine karşı tepkiler büyüyor.

Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu’nun çağrısıyla Dersim ve İstanbul’da eşzamanlı eylem gerçekleştiren yurttaşlar, topladıkları dilekçeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim ederek projeye karşı itirazlarını yineledi.

Platform adına açıklamayı okuyan Hatun Esen, 24 Mart’ta halkın görüşüne açılan ve Dimin Madencilik tarafından Karagöz’de yapılması planlanan maden projesine karşı köylüler başta olmak üzere geniş bir kesimin itiraz ettiğini söyledi.

Esen, aynı bölge çevresinde yaklaşık 20 bin dönümlük alanın da değerli madenler için ruhsatlandırıldığını belirterek bunun bölgenin bütünlüklü biçimde madenciliğe açılması anlamına geldiğini vurguladı.

KUŞATMANIN YENİ HEDEFİ

Esen, Türkiye’nin dört bir yanında benzer süreçlerin yaşandığına dikkat çekerek, “Muğla’dan Ordu-Giresun’a, Çanakkale’den Şırnak’a kadar memleketin her köşesi rant odaklı madencilik faaliyetlerine açılıyor. Pülümür de bu kuşatmanın yeni hedeflerinden biri” dedi.

Projenin bedelinin 7 milyon 827 bin 500 TL olduğunu hatırlatan Esen, bu miktarın bırakın doğayı korumayı, gerekli önlemleri dahi karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

“7 değil 70 milyon TL de olsa bu bedel, yaratacağı tahribatın karşılığı değildir” diyen Esen, projenin bir kalkınma değil, “yüksek rant ve yüksek tahribat” projesi olduğunu söyledi.

Bölgenin mera niteliğine dikkat çeken yurttaşlar, Tunceli İl Tarım Müdürlüğü’nün daha önce benzer bir projeyi aynı gerekçelerle sonlandırdığını hatırlattı. Kültürel ve tarihsel bağlara da vurgu yapılan açıklamada, “Bu köyler bizim yaşamımız, hafızamız ve üretim alanlarımızdır. Atalarımızın mezarları, inanç mekânlarımız burada” denilerek projenin yalnızca çevresel değil, toplumsal bir yıkım anlamına geldiği dile getirildi.

Platform, Pülümür Karagöz’de planlanan maden projesinin kamu yararı taşımadığını belirterek geri çekilmesini talep etti. Açıklama şu sözlerle son buldu: “Memleketin birçok bölgesinde bu topyekûn maden kuşatması altındaki bütün kesimleri birlikte mücadeleyi güçlendirmeye; tüm duyarlı dostlarımızı da sesimize ses olmaya dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından projenin durdurulmasına yönelik toplanılan imzalar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.