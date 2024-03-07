Pülümür’de kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Dersim'in Pülümür ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

Dersim'de, meteorolojinin uyarısının ardından Pülümür’de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Meteoroloji vatandaşları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı, tipi gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.