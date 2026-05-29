Pülümür’de madenlere geçit vermeyeceğiz

Dersim’in Pülümür ilçesine bağlı Karagöz köyü ve çevre köylerde Dimin Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan krom ocağı projesi, bayramın ikinci gününde protesto edildi.

Karagöz köyü ve çevre köylerinden bir araya gelen yurttaşlar ‘‘Emperyalist talana, ranta geçit vermeyeceğiz’’, ‘‘Pülümür’de madenciliğe hayır’’ yazılı döviz ve pankartları açtı.

Proje alanında yapılan açıklamada, planlanan krom ocağının Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan birçok türün yaşam alanı içinde yer aldığı anımsatılarak, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı ve vaşak gibi türlerin bölge ekosisteminde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, ‘‘Proje daha başından yüksek rant, yüksek talan ve yüksek tahribat projesidir’’ denildi. Eylemde söz alan avukat Barış Yıldırım ise özetle şunları söyledi: ‘‘Bu alanda hiçbir madencilik faaliyetine izin verilmemesi gerekir. Olası bir maden çalışmasında açığa çıkacak ağır metaller ve kimyasallar Karagöz Deresi üzerinden Pülümür Çayı’na karışacak, ekosistem ağır zarar görecektir. Pülümür Hel Dağlarında, Munzur Havzası’nda maden projelerine geçit vermeyeceğiz.’’

Öte yandan Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Esençay’da maden faaliyetlerine karşı köylülerin direnişi sürüyor. HDD Madencilik’in bölgede yeniden başlattığı sondaj çalışmalarına tepki gösteren yurttaşlar yaylada çadır nöbeti tutarken, Esençay halkı da nöbete destek verdi. ‘‘En kıymetli maden Esençay’ın doğasıdır’’ diyen köylüler, şirketin faaliyetlerine karşı mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.