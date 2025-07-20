Pülümür’den yola çıkan ‘Fırat’ın Salı’

Yunis Alaçam

Dersim’in Pülümür Belediyesi ile Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Fırat’ın Salı’ etkinlikleri, şiir ve müziği bir araya getirerek kolektif bir kültürel buluşma alanı yaratmayı hedefliyor.

Adını Ülkü Tamer’in Cemal Süreya için söylediği “Atlas Okyanusu’nda Fırat’ın Salı” sözünden alan etkinlik, Süreya’nın memleketi Dersim’in Pülümür ilçesinde gerçekleşecek.

Etkinlikler, 24 Temmuz’da Pir Sultan Abdal Ocağı’ndaki muhabbet buluşmasıyla başlayacak. Buluşmada Dertli Divani, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Can Pala, Ertan Tekin ve Özgür Polat sahne alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, Alevi inanç mekânlarında kültürel belleğin canlı tutulmasını amaçlıyor. Etkinliklerin diğer ayağı ise 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek ‘Kardeş Türküler Atölyesi’ olacak.

İki gün sürecek atölyede, katılımcılar Kardeş Türküler repertuarından şarkılarla çalışacak ve Bal Festivali kapsamında Pülümür Meydanı’nda grupla birlikte sahne alacak.

Zengin bir program sunan etkinliğin detaylarına @firatinsali sosyal medya hesabından ulaşılabilirsiniz.