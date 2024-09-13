Pungent 666 rumuzlu Ertürk Kösen ve Jahrein rumuzlu Ahmet sonuç tutuklandı
"İncel sohbet odası"nda gerçekleştirilen konuşmalarla ilgili soruşturma kapsamında çocuk istismarı içeren söylemler nedeniyle gözaltına alınan "Pungent 666" rumuzlu Ertürk Kösen ile bir başka yayında benzer ifadeler kullandığının belirlendiği bildirilen Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç tutuklandı.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un tutuklandığını açıkladı. Değirmenci şu ifadeleri kullandı:
"X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve
Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi."
X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve— Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 13, 2024
Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği…
NE OLMUŞTU?
Antalya Emniyet Müdürlüğü, "İncel sohbet odası"nda gerçekleştirilen konuşmalarla ilgili soruşturma kapsamında çocuk istismarı içeren söylemler nedeniyle "Pungent 666" rumuzlu Ertürk Kösen'i gözaltına alınmıştı. Emniyetten yapılan açıklamada benzer konuşmaları gerçekleştirdiğinin belirlenmesi gerekçesiyle Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un da gözaltına alındığı açıklanmıştı.