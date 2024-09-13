Pungent 666 rumuzlu Ertürk Kösen ve Jahrein rumuzlu Ahmet sonuç tutuklandı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un tutuklandığını açıkladı. Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi."

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği… — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 13, 2024

NE OLMUŞTU?

Antalya Emniyet Müdürlüğü, "İncel sohbet odası"nda gerçekleştirilen konuşmalarla ilgili soruşturma kapsamında çocuk istismarı içeren söylemler nedeniyle "Pungent 666" rumuzlu Ertürk Kösen'i gözaltına alınmıştı. Emniyetten yapılan açıklamada benzer konuşmaları gerçekleştirdiğinin belirlenmesi gerekçesiyle Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un da gözaltına alındığı açıklanmıştı.