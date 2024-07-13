Purmo grevi kazanımla sona erdi

İzmir'de 66 gündür grev yapan Purmo işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Birleşik Metal, işçilerin onayıyla sözleşmeyi imzaladı.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Purmo fabrikasında 66 gündür süren grev kazanımla sona erdi. 8 Mayıs'ta başlayan grevde işverenle anlaşma sağlandı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, anlaşmayla birlikte bu yıl ücretlerde temmuz ayı itibarıyla yüzde 106 artış sağlandığı, iş yerinde ortalama saat ücretinin 157,72 liraya yükseldiği bilgisi verildi.

ERZAK VE YAKACAK YARDIMDI

Yapılan açıklamaya göre sosyal haklarda yüzde 100 ile 290 arasında artış sağlandı. Mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere ayda 1500 lira erzak fişi, 1200 lira yakacak yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Sendikanın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haklarına sahip çıkmak, döktükleri alın terinin karşılığını almak için; emekleri, ekmekleri ve gelecekleri için 66 gün boyunca kararlılıkla, omuz omuza mücadelelerini sürdüren Purmo işçileri kazandı. Grev süresince üyelerimizle, sendikamızla dayanışmasını esirgemeyen tüm sınıf dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplu sözleşmemiz Purmo işçilerine, sendikamıza ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olsun" denildi.