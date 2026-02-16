Pursaklar Belediyesi’nden “ataerkil aile” semineri kararı

Pursaklar Belediye Meclisi’nin 4 Şubat 2026 tarihli toplantısında kabul edilen kararda, aile yapısına ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Servet Türkayık imzalı önerge doğrultusunda hazırlanan Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu raporunda, “Toplumumuzda aile yapısının nasıl olması gerektiği” başlığı altında seminerler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

“TÜRKLERDE ATAERKİL AİLE YAPISI HÂKİMDİR”

Komisyon raporunda, aile “toplumun çekirdeği” olarak tanımlanırken, “Türklerde ataerkil aile yapısı hâkimdir. Baba evin reisidir ve ailenin temel ihtiyaçlarını gideren bir koruyucu durumundadır. Kararların verilmesinde son söz babaya aittir” ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca kadının “aile içi ilişkilerin merkezinde bulunduğu” belirtilirken, aile kurumunun korunmasının temel amaç olduğu vurgulandı. Çocukların sosyalleştirilmesi, kültür aktarımı ve “neslin devamı” gibi işlevler aileye atfedildi.

KÜLTÜR MERKEZLERİNDE SEMİNERLER VERİLECEK

Karar doğrultusunda, belediyeye bağlı kültür merkezleri ve toplantı salonlarında uzman kişiler tarafından “aile yapısı ve korunması” konulu seminerler düzenlenmesi uygun bulundu. Rapor, mecliste görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda yer alan “ataerkil aile” ve “babanın son sözü söylemesi” vurgusu son yıllarda “aileyi koruma” başlığı altında yapılan düzenlemelerin kadınların kazanılmış haklarını gerilettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.