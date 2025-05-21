Pursaklar’da tam gaz “Aile Yılı”

Sarya TOPRAK

İktidarın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hız kazanan gerici hamleler her alanda sürüyor. Bunun son örneği AKP'li Pursaklar Belediyesi’nde yaşandı. 7 Mayıs’ta yapılan belediye meclis toplantısında “Kültür merkezlerinde, hanım evlerinde konusunda uzman kişilerce ailenin kutsiyeti, mahremiyeti ve toplumsal fonksiyonlarının anlatılacağı seminer ve programlar düzenlenmesi” kararı muhalefet partilerinin de desteğiyle oy birliği ile alındı.

BirGün’ün ulaştığı kararda 15 Mayıs haftasının Dünya Aile Haftası olarak kutlandığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: “Toplumun ilk ve doğal çekirdeği olan aile hem bireyin bedensel ve ahlaki gelişiminin doğal koşullarını sağlar hem de toplumun temel yapı taşlarını oluşturur ifadelerinin yanı Çocuğun yetiştirilmesi, eğitilmesi ve toplumun sağlıklı bir üyesi haline getirilebilmesi için en uygun ortam ailedir.”

Öte yandan “Toplumun en temel ve en eski kurumu olan aile insan neslinin sağlıklı ve meşru biçimde devam etmesi, sevgi ve saygının yaşandığı ve öğretildiği, ahlaki ve etik değerlerin her an tekrarladığı, helal lokmanın tüketildiği, milli ve manevi duyguların teneffüs edildiği, sabır, paylaşma ve fedakârlık temellerinde sürdürülen ortak yaşam alanıdır” denildi.

Boğaziçi “Aile Üniversitesi” ilan edildi

17 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan resmi törenle birlikte “Aile Üniversitesi Programı, Güney Kampüs’te gerçekleşti. Törende Boğaziçi Üniversitesi’nin “Aile Üniversitesi” ilan edildiği duyuruldu. Programı yöneten kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi bulunuyor. Programın Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından yürütüleceği bildirildi.

İlk fazda “Anne”, “Baba” ve “Evlilik” fakülteleriyle başlayan modelin ikinci dönemde “Büyükanne-Büyükbaba” ve “Çocuk” fakülteleriyle genişlemesi planlanırken, programın atölyelerle destekleneceği bilgisi de eklendi.

Babalar için “Finansal Okuryazarlık” gibi eğitimler verilmesi planlanan modelde, anneler için “Üreten ve Güçlenen Anne” vurgusuyla, aile içi rollerine katkıda bulunmak istendiğinin belirtilmesi ise dikkat çekti.





