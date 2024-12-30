Putin, AB InBev Efes'e 'kayyum' atadı: Anadolu Efes'in hisseleri düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB InBev Efes BV bira üretim şirketini geçici olarak "GK Vmeste" adlı bir yapının yönetimine devretti. Bu karar, yasal bilgi portalında yayımlanan bir kararname ile duyuruldu. Kararnameye göre, şirketin 15,8 milyar adi hissesi ve 92,9 bin imtiyazlı hissesi geçici yönetime devredildi. Haberin ardından İstanbul Borsası'nda Anadolu Efes (AEFES) ve Anadolu Grubu Holding (AGHOL) hisseleri yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

TürkRus'un RBC'den aktardığına göre; AB InBev Efes, Rusya'da 11 bira fabrikası ve üç malt üretim tesisiyle faaliyet gösteren, ülkenin en büyük üç bira üreticisinden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, 2018 yılında Türkiye menşeli Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev’in ortak girişimi olarak kuruldu. Ancak, bu karar, uzun süredir yabancı sermaye kontrolünde olan Rusya bira sektörünün bu son büyük aktörünü de yerel denetime almış oldu.

Anadolu Efes, 2023 yılının sonlarından itibaren Belçikalı partnerinin hisselerini satın almak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak hükümet komisyonu, yaz aylarında önerilen satın alma yapısını onaylamayı reddetti. 2024 yılı sonlarına doğru, Türk ve Belçikalı ortaklar arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Anadolu Efes, AB InBev’in Rusya’daki hisselerini alacak, AB InBev ise Anadolu Efes’in Ukrayna’daki hisselerini devralacaktı.

2023 yılında AB InBev Efes'in gelirleri yüzde 11,4 artarak 108,6 milyar rubleye ulaşmış, net kar ise 16,7 milyar rubleye yükselmişti. Şirketin bira fabrikaları, 2023 yılında toplam 23,2 milyon hektolitre bira, 527,7 bin hektolitre kvas, elma şarabı ve su üretmişti. Ancak bu devralma, Rusya'nın yerel bira üretiminde daha fazla kontrol sağlaması açısından yeni bir döneme işaret ediyor.

Forbes'in haberine göre, bu yılın Ağustos ayı başında yabancı yatırımların kontrolü için çalışan hükümet komisyonunun Belçikalı AB InBev’in hisselerinin Efes tarafından satın alınmasına yönelik anlaşmayı onaylamamasınından birkaç gün sonar "GK Vmeste" adlı anonim şirketin (АО «ГК Вместе») resmi olarak tescil edildi. Putin şirketin geçici yönetimini bu şirkete verdi.

AEFES hisseleri taban seviyeyi gördü Putin'in kararına ilişkin haberlerin ardından AEFES hisseleri bugün kapanışa doğru taban seviyeyi gördü. AEFES hisseleri günü 9,98% düşüşle 212,80 TL’den kapattı. AGHOL hiseleri de günü 9,95% düşüşle 341,75 TL’den kapattı.