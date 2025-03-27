Putin: "ABD'nin Grönland için ciddi planları var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Murmansk şehrinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'nda konuştu.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland çıkışıyla ilgili değerlendirmesinde ABD'nin Grönland'a yönelik adımlarının tarihsel köklere sahip olduğunu belirtti ve "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var" dedi.

Putin, "Bu planlar, uzun süredir devam eden tarihsel köklere sahiptir. ABD'nin Arktik bölgesinde jeostratejik, askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarını sistematik olarak öncelemeye devam edeceği açıktır" diye konuştu.

Putin, gelişmelerin ABD ile Grönland arasında olduğuna ve Rusya'yı ilgilendirmediğine de işaret ederek, "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var" ifadesini kullandı.