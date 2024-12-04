Putin: "ABD, Orta Doğu'da aktif ve agresif şekilde hareket ediyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki VTB Bankasının organize ettiği "Rusya Çağırıyor" uluslararası yatırım forumuna katıldı.

Forumda konuşan Putin, Batı’nın, Rusya’yı ekonomi alanında da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını ancak bu konuda başarısız olduğunu söyledi.

Putin, Batılı siyasetçilerin Rusya ile işbirliği yapan ülkelere baskı kurduğunu ve yaptırımlarla tehdit ettiğini belirterek, "Dünya değişiyor ve her şey istenildiği gibi olmuyor. Onlar (Batılı siyasetçiler), eylemleriyle çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecini hızlandırıyor" diye konuştu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın, "BRICS ülkelerinin, yeni para birimini oluşturmayacaklarını ve dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacakları" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Putin, dünyanın değiştiğini kaydetti.

Putin, "Trump, 4 yıl Beyaz Saray’da yoktu. Bu dönemde ise dünya ve Amerikan ekonomisinde değişiklikler yaşandı. Trump’ın siyasi muhalifleri ise dünya rezerv para birimi olan doların temellerini baltalamak için çok şey yaptı." dedi.

ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerini değerlendiren Putin, "ABD, Orta Doğu bölgesinde aktif ve oldukça agresif şekilde hareket ediyor. Bu, bölgedeki direniş güçlerinin tepkisine neden oluyor. Ekonomi, lojistik rotalar zarar görüyor. Birçok nakliyeci Afrika'yı dolanarak gemilerini göndermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler ile ilişkilerin iyileşeceği umudunu paylaşan Putin, "bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu" vurguladı.

"İRAN İLE İLİŞKİLER, İSTİKRARLI VE GÜVENLİ"

Rusya ile İran arasındaki ilişkilere de değinen Putin, ikili ilişkilerin istikrarlı ve güvenli şekilde geliştiğini belirterek, "Bu yılın sonunda ikili ticaret hacminde artışın kaydedileceğinden eminim. Lojistik, enerji, sanayi ve güvenlik alanlarında büyük projelerimiz var." dedi.

Vladimir Putin, yakında İran ile kapsamlı işbirliği anlaşması imzalayacakları bilgisini paylaştı.