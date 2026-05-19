Putin, Çin halkına video mesaj ile seslendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Çin halkına video mesaj ile seslendi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Pekin’i bir kez daha ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Putin, düzenli karşılıklı ziyaretlerin ve üst düzey Rus-Çin görüşmelerinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sınırsız potansiyellerini ortaya çıkarmak için ortak çabaların önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

25 yıl önce Rusya ve Çin’in “İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” imzaladığını hatırlatan Putin, “Bugün, Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, iki ülkenin ikili işbirliğini derinleştirmek ve ülkelerin kapsamlı gelişimini desteklemek için birlikte çalıştığının altını çizdi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığını içtenlikle takdir ettiğini söyleyerek “İyi ve dostane temaslarımızın, geleceğe yönelik en iddialı planları belirlememize ve bunları hayata geçirmemize yardımcı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

KARŞILIKLI ÖDEMELER RUBLE VE YUAN CİNSİNDEN YAPILIYOR

Rus-Çin ticaret hacminin 200 milyar doları çoktan aşarak büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Putin, neredeyse tüm karşılıklı ödemelerin ruble ve yuan cinsinden yapıldığını anımsattı. Putin, iki ülke arasındaki işbirliğin kilit alanlarında önemli girişimlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Rus ve Çin halkının birbirine daha da yakınlaşmasını istediklerini dile getiren Putin, bu nedenle, iki ülke arasındaki seyahatlerde karşılıklı vizesiz rejime geçildiğini hatırlattı.

İki ülke arasındaki ittifakın önemini anlatan Putin, “Yakın Rus-Çin stratejik ittifakı, küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin, Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer çok taraflı yapılar aracılığıyla aktif işbirliğini sürdürerek acil küresel ve bölgesel sorunların çözümüne iki ülkenin birlikte önemli katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

40 BELGE İMZALANMASI BEKLENİYOR

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e resmi ziyareti kapsamında yaklaşık 40 belgenin imzalanmasının beklendiğini söylemişti.

Uşakov, Putin ve Şi'nin önce dar kapsamlı, ardından geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek "Dar kapsamlı görüşmede ikili ilişkilerdeki en önemli ve hassas konuların ele alınması planlanıyor" demişti.

Görüşmelerin ardından, imza töreninin düzenleneceğini aktaran Uşakov, "Yaklaşık 40 belgenin imzalanması bekleniyor" demişti.

TRUMP’IN HEMEN ARDINDAN ZİYARET

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs'ta Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyarette, Putin ve Şi'nin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

Putin ve Şi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Pekin’e 3 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.