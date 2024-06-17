Putin'den 2 günlük Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da ülkeyi ziyaret edeceği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.

Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.