Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Putin'den ateşkes açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılar nedeniyle Ukrayna ile ateşkes ihtimaline şüphe ile yaklaştığını bildirdi.

Dünya
  • 04.06.2025 18:18
  • Giriş: 04.06.2025 18:18
  • Güncelleme: 04.06.2025 18:20
Kaynak: DHA
Putin'den ateşkes açıklaması
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve ya da ateşkes konusuna şüphe ile yaklaştığını kaydetti. Putin, “Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir ki?” ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol