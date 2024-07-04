Putin'den Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklifine ret

Astan'da bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Görüşmede, Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla ateşkes için arabulucu olma teklifi reddedildi. Kremlin Sözcüsü Peskov'da Erdoğan'ın arabuluculuk teklifin 'mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya arasında uzun süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Moskova'ya sunduğu arabulucuk teklifi reddedildi.

AA'nın aktardığına göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Erdoğan, Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ankara-Moskova ilişkilerinin ivme kaybettiği bir konjonktürde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi ve barışçıl bir çözüm bulunması konusu ele alındı.

Görüşmede, Tayyip Erdoğan, savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın önce ateşkes, ardından barış anlaşması yoluyla sağlanabileceğini söylerken, her iki tarafı da tatmin edecek adil bir barışın mümkün olduğunu vurguladı.

Erdoğan, söz konusu ateşkesin temelini teşkil edecek adımları atmaya da hazır olduğunu ifade ederken Moskova bu teklife sıcak bakmadı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan Rus Haber Ajansı'na (TAS) konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine ilişkin görüşmelerde arabulucuk olarak yer almasının mümkün olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır, mümkün değil" yanıtını verdi.