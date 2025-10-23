Putin'den görüşmeyi iptal eden Trump'a ilk yanıt: "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin ardından ilk defa konuştu.

Moskova’da düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Putin, görüşme teklifinin ABD'den geldiğini ifade etti ve "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını değerlendiren Putin, "Hem görüşmenin kendisi, hem de görüşme yeri ABD tarafından teklif edilmişti" dedi. Putin, Trump'ın söz konusu zirveyi "muhtemelen" ertelediği yorumunda bulunarak, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz" diye konuştu.

Zirveye yoğun bir şekilde hazırlık yapılması gerektiğini belirten Putin, söz konusu çalışmaların öncelikle iki ülke dışişleri bakanları nezdinde başlatılmasının önemini vurguladı.

"YAPTIRIMLAR İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR"

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının Rus ekonomisini kayda değer bir şekilde etkilemeyeceğini belirten Putin, küresel piyasalarda Rus petrolünün hızlı bir şekilde azalması halinde enerji fiyatlarında artış yaşanacağını söyledi.

Putin, yaptırımların Rusya'ya yönelik baskı aracı olarak kullanıldığını, ABD'nin söz konusu adımla ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.