Putin'den İran'a ilişkin açıklama: ''Moskova, Tahran'a güvenilir bir ortak''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran halkına Newroz mesajı gönderdi.

Putin tarafından gönderilen mesajda, "İran'a olan desteklerini" yineleyerek, "Moskova’nın, Tahran’a 'sadık bir dost ve güvenilir bir ortak' olduğunu" söyledi.

Putin, "Rusya'nın, zor bir dönemde olan İran’ın yanında olduğunu vurgulayarak, İran halkına sıkıntıların üstesinden gelmede metanet dilediğini" belirtti.