Putin'den Kuzey Kore-Rusya anlaşmasına ilişkin açıklama: Neyi kapsıyor?

Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasına ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmanın taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bugün Pyongyang'da bir araya gelmişti.

PUTİN KUZEY KORE'DE

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin ile Kim'in görüşmesi başkentte düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor" ifadelerini kullanmıştı.