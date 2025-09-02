Putin'den, "Rusya Avrupa'ya saldıracak mı?" sorusuna yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa'ya saldırı planları olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili, "Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok" dedi.

Putin, Çin'in başkenti Pekin'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunulması konusunda konsensüs sağlanabileceğini bildirdi.

Ukrayna'nın, güvenliğini nasıl sağlayacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini belirten Putin, "Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul edilemez buluyor. Kiev, Ukrayna altyapısına yönelik ciddi saldırılara yanıt olarak Rusya'ya zarar vermeye çalışıyor ancak Moskova'nın ortaklarına da zarar veriyor. Moskova, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına saldırılarına uzun süre tahammül etti ve ardından ciddi bir şekilde karşılık vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerde Rusya'nın Avrupa'ya saldırı planları olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili ise "Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok" diye konuştu.