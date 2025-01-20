Putin'den Trump'a tebrik: Diyaloğa hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı göreve başlaması nedeniyle tebrik etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durum ile Rusya-ABD ilişkileri ele alındı.

Putin, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya ile yeniden temas kurmak istediği ve üçüncü dünya savaşının önlenmesi gerektiği yönündeki açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Elbette bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz ve ABD'de seçilen Başkanın göreve başlamasından dolayı tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

DİYALOĞA AÇIĞIZ

ABD ile her zaman diyaloğa açık olduklarını dile getiren Putin, ancak "diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini" vurguladı.

Putin, Rusya ile ABD'nin stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi dahil gündemdeki konularda önemli rol oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor."

Putin, Rusya ve Rus halkının çıkarları için mücadele edeceklerini söyledi.