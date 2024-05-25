Putin'den Ukrayna ile müzakere mesajı: Türkiye ve Belarus şartı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.

Vladimir Putin, olası barış müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelere dönebilirler ancak Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalardan yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız" dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili başlayan görüşme, iki ülkenin bakanları, başbakan yardımcılarının da katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alındı.

Putin ile Lukaşenko, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Belarus ile ilişkilere değinerek, "Karşılıklı ticaret hacmi her geçen yıl istikrarlı şekilde artıyor. İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 5'ten fazla artarak rekor seviyeye, 46,5 milyar dolara ulaştı. İki ülke arasında gerçekleşen ticari ödemelerin yüzde 90'ından fazlası ulusal parayla yapılıyor." dedi.

Ülkesinin Belarus ekonomisine 5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını dile getiren Putin, Belarus'ta 2 bin 500'den fazla Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

İki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine değinen Putin, Belarus topraklarında ortak bölgesel birlikler, Rus savunma sistemleri ile taktik nükleer silahın konuşlandırıldığına, Rusya ile Belarus’un stratejik olmayan nükleer silah kullanımına dair tatbikatlar başlattığına dikkati çekti.

Putin, "Rusya'nın güvenliğine nasıl önem veriyorsak aynı şekilde Belarus'un güvenliğine de önem veriyoruz. Bu da söz konusu alandaki etkileşimimizin temel unsurudur." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna değinen Putin, müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi.

Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Kiminle müzakere ederiz, bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşruiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen Batılı toplumun, görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır. Ancak göstermelik adımların yasal belgeler açısından hiçbir önemi yok. Barış müzakerelerinin ültimatomlarla değil, sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak iş müzakere noktasına gelirse elbette yasal olarak bağlayıcı belgelerin imzalanması için kiminle anlaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Meşru yönetimle iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu soruya, Ukrayna'da öncelikle parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin veya diğer bazı hükümet organları tarafından yanıt verilmesi gerekiyor. Ukrayna Anayasası'nda ne yazılı bakmak gerekiyor."