Putin-Esad görüşmesinde Erdoğan'ın çağrısı gündeme gelmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'daki görüşmesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Esad ile görüşme" talebinin gündeme gelmediği belirtildi. Putin’in, Esad’dan Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmadığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova’da dün bir araya geldiği bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esad’n Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad'la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız” diye konuştu.

Esad da Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli” dedi.

ERDOĞAN'IN TALEBİ GÖRÜŞÜLMEDİ

Öte yandan Putin ile Esad'ın görüşmesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısının gündeme gelmediği belirtildi.

SANA'nın RT'den aktardığı habere göre kaynaklar, Esad ile Erdoğan arasındaki olası görüşme konusunun görüşülmediğini ve Putin’in, Esad’dan Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmadığını ifade etti.

Kaynaklar, şunları aktardı: "’Rusya Devlet Başkanı, özel elçisi Alexander Lavrentiev aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Esad’ın Türkiye ile ilişkilere ilişkin tutumu konusunda önceden tam olarak bilgilendirildi. Bu ilişkilerin, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki tüm terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin temellere ve referanslara dayanması gerekiyor."