Putin: Gelecek sene başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşebilirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek sene başında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Putin, "Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan’ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Putin, "Gelecek sene başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşebilirim" dedi.