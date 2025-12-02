Putin "Gemilere yönelik saldırılara karşılık verilecek" dedi, Ukrayna saldırıyı reddetti

Barış görüşmelerinin konuşulmaya başladığının duyurulduğu dönemde Kocaeli ve Karadeniz açıklarında iki Rus tankerine Ukrayna tarafından saldırı düzenlenmişti. Yakın zamanda üçüncü tankere de saldırı yapılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin "Rusya, Karadeniz'de tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek; Avrupa savaşmak istiyorsa hazırız" dedi.

Putin, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi gazetecilere konuştu.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, “Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir” diye konuştu.

Rusya’nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, “Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna yönetimi ve “arkasında duranların” söz konusu saldırıları gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “En radikal yöntem, Ukrayna’nın denizle bağlantısını kesersek, korsanlık yapamaz. Ancak bu süreci tırmandıran bir adım olur” dedi.

UKRAYNA SALDIRIYI REDDETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi​​​​​​​, ülkesinin, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.

Tykhyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik yapılan saldırıyla ilgili Rusya tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Ülkesinin, söz konusu geminin yaşadığı olaylarla bir ilgisi olmadığını aktaran Tykhyi şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve Rus propagandasının bu tür iddialarını resmi olarak reddediyoruz. Ayrıca, Rusya'dan Gürcistan'a Türkiye'nin serbest ekonomik bölgesi üzerinden gittiği iddia edilen rota hiçbir mantık taşımıyor ve Rusya'nın bütün bu işi tezgahlamış olabileceğine işaret ediyor."

NE OLMUŞTU?

Rusya Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosmorflot) yapılan yazılı açıklamada, MIDVOLGA-2 tankerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, gemide ağır bir hasar meydana gelmediğini bildirilmişti.

Geminin Karadeniz'de TSİ 08.00'de İHA saldırısına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Geminin üst yapısında hafif hasar meydana gelirken, gemi su almadı. Sinop Limanı'na kendi başına hareket eden gemide yaralı bulunmuyor." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildiren MIDVOLGA-2 tankerinin Sinop'a doğru seyrettiği belirtilmişti.