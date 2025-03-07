Putin ile Macron arasında 'Napolyon' tartışması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında "Napolyon'un Moskova seferi" tartışması yaşandı.

Putin, Rusya'daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa savunmasıyla ilgili çıkışlarına cevap şeklinde açıklamalarda bulundu.

Putin, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hâlâ nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var. Aslında düşmanlarımızın, rakiplerimizin tüm hataları tam da genel olarak Rus insanının karakterini, Rus kültürünün temsilcilerini küçümsemekle başladı" dedi.

MACRON'DAN YANIT

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB liderleri zirvesinin ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada Putin'e yanıt verdi.

"Tarihi yanlış yorumladığını düşünüyorum ve bu beni şaşırtıyor" diyen Macron, "Napolyon fetihler gerçekleştirdi ancak bugün Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya'dır. O tarihe revizyonist ve emperyalist bir bakış açısıyla yaklaşan bir liderdir" ifadelerini kullandı.