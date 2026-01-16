Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ortadoğu'daki ve İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ortadoğu'daki ve İran'a ilişkin durumun ele alındığı görüşmede Putin, bölgede siyasi ve diplomatik adımların yoğunlaştırılmasına yönelik yaklaşımı dile getirdi.

'ARABULUCULUK' DETAYI

Görüşmede Rus tarafı, arabuluculuk girişimlerinde bulunmaya ve ilgili devletlerin katılımıyla yapıcı diyaloğun geliştirilmesini sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Putin ile Netanyahu, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.