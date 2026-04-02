Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Ortadoğu'daki gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, krize ilişkin bir dizi konu ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, bölgedeki askeri ve siyasi durumun kötüleşmesi, sivil kayıpların yaşanması ve stratejik öneme sahip altyapının tahrip edilmesinin endişe verici olduğu dile getirildi.

ÇATIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİ MESAJI

Putin ile Bin Selman görüşmede, çatışmaların derhal sona erdirilmesi, tüm tarafların meşru çıkarlarının dikkate alınması doğrultusunda duruma uzun vadeli çözüm bulunması amacıyla siyasi ve diplomatik girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki kriz sonucu enerji üretimi ve taşımacılık alanında oluşan sorunların küresel enerji güvenliğini olumsuz etkilediği ve bu bağlamda, küresel petrol piyasasının istikrara kavuşturulması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yürütülen ortak çalışmaların önemli olduğu vurgulandı.