Putin ile Trump bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, yaptığı açıklamada, "Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Uşakov, görüşmeye ilişkin zirve çalışmalarının başladığını ifade etti.

Görüşmenin yerinin kararlaştırıldığını belirten Uşakov, "Kısa bir süre sonra açıklanacak" dedi.