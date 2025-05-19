Putin ile Trump görüştü: "Süreç başlasın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakereler ele alındı.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir" diye konuşmuştu.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA: YAPICI BİR GÖRÜŞME

Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, "Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum" dedi. Putin, İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: SÜREÇ BAŞLASIN!

Görüşmenin ardından Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Papa tarafından temsil edilen Vatikan, müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu belirtti. Süreç başlasın!" dedi. Trump görüşmenin 2 saat sürdüğünü bildirdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi yeni tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal Ateşkes ve daha da önemlisi Savaşın SONU için müzakerelere başlayacak. Bunun koşulları iki taraf arasında müzakere edilecek, çünkü bu ancak başka hiç kimsenin farkında olmayacağı bir müzakerenin ayrıntılarını bildikleri için olabilir. Görüşmenin tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu şimdi söylerdim, daha sonra değil. Rusya, bu felaket "kan banyosu" sona erdiğinde Amerika Birleşik Devletleri ile büyük ölçekli TİCARET yapmak istiyor ve ben de katılıyorum. Rusya'nın muazzam miktarda iş ve zenginlik yaratması için muazzam bir fırsat var. Potansiyeli SINIRSIZ. Aynı şekilde, Ukrayna da Ülkesini yeniden inşa etme sürecinde Ticaret konusunda büyük bir faydalanıcı olabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler derhal başlayacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb'ı, Başkan Putin ile yaptığım görüşmenin hemen ardından yaptığım görüşmede bilgilendirdim. Papa tarafından temsil edilen Vatikan, müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu belirtti. Süreç başlasın!"