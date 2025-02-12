Putin ile Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme yaptı
Putin ile Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.
Kaynak: AA-İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
Trump, "Her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz" dedi.
Trump, "Ekiplerimizin derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.