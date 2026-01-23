Giriş / Abone Ol
Putin'in ABD'li heyetle "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı

Kremlin, Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin, başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda başladığını bildirdi.

Dünya
  • 23.01.2026 00:22
  • Giriş: 23.01.2026 00:22
  • Güncelleme: 23.01.2026 00:23
Kaynak: AA
Putin'in ABD'li heyetle "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı
Fotoğraf: ANKA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı.

Görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff’un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunurken, Rusya heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.

