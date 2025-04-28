Putin'in ateşkes ilanına Zelenski'den ilk yanıt: "Manipülasyon girişimi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etmesinin manipülasyon girişimi olduğunu söyledi.

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda Rusya'nın 8-11 Mayıs'ta geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun bugün de Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırı düzenlediğini belirten Zelenski, "Biz, Ukrayna'da bu savaşın tek bir saniyesini bile istemiyoruz ve her zaman barışı tesis etmeye ve güvenliği garanti altına almaya yardımcı olabilecek tüm ortaklarımızla mümkün olan en kısa sürede çalışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenski, geçici ateşkesin, Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümünde ilan edilmesine ilişkin, şunları dile getirdi:

"Şimdi bir manipülasyon girişimi daha var. Nedense herkes 8 Mayıs'ı beklemeli ve ancak o zaman ateşkes sağlanmalı ki Putin'in geçit töreni sırasında ateşkes olsun. Biz, geçit törenlerine değil insanların hayatlarına değer veriyoruz. İşte bu yüzden dünyanın 8 Mayıs'ı beklemesine gerek olmadığına inandığını düşünüyoruz."

Geçici ateşkesin ardından çatışmaların sürmesinin insanların ölümüne neden olacağını belirten Zelenski, "Gerçek diplomasi için zemini oluşturabilecek şey, en az 30 gün süreyle, derhal, tam ve koşulsuz bir ateşkesin sağlanması, bunun garanti altına alınması ve inandırıcı hale getirilmesidir" görüşünü paylaştı.