Putin'in görevden aldığı bakan otomobilde ölü bulundu

HABER MERKEZİ

Rusya'da bugün Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Roman Starovoit, otomobilde ölü bulundu.

İHA'nın aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in görev alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin, bir yıl kadar süre önce göreve getirilen Starovoit’in yerine ise şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakanvekili olarak görevlendirdi.

KREMLİN'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin’de bir görüşme gerçekleştiren Putin, "Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya’nın Ulaştırma Bakanvekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

Nikitin ise onur duyduğunu ifade ederek, "Taşımacılık sektörümüzün gelişmesini sağlamak için kesinlikle her türlü çabayı göstereceğim. Biz dünyanın en büyük ülkesiyiz ve en verimli ulaşım sistemine sahip olmalıyız. Ekonomimizin ve halkımızın buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALMA KARARI DAHA ÖNCE ALINMIŞ

Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin valisi olarak yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra Mayıs 2024’te Ulaştırma Bakanı olarak atanan Starovoit’in neden görevden alındığına ilişkin açıklama yapılmazken Rus basını Starovoit’in görevden alınması kararının aslında birkaç ay önce alındığını iddia etti.

İNTİHAR İHTİMALİ

Görevden alma kararının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Starovoyt’un Moskova’daki kendine ait otomobilde cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoyt’un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

Starovoyt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu sabah görevden alınmıştı.

Rus basınında, bir dönem Kursk valisi olan Starovoyt’un aleyhine yolsuzluk davası sürecinin başladığı haberleri yer aldı.