Putin'in Kuzey Kore ziyareti: Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak bildiri!

Güney Kore, ABD ve Japonya, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini kınadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kuzey Kore Özel Temsilcisi Jung Pak, Güney Kore Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Koo-rae ve Japonya'nın Asya ve Okyanusya İlişkilerinden Sorumlu Genel Direktörü Namazu Hiroyuki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyaretinde tarafların aldığı kararlara ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, "ABD, Güney Kore ve Japonya, Rusya ile Kuzey Kore arasında derinleşen askeri işbirliğini en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu işbirliğinin, "Kuzey Kore'den Rusya'ya süregelen silah sevkiyatını da kapsadığına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını ihlal ettiğine ve hem kuzeydoğu Asya'da hem de Avrupa'da istikrarı tehdit ettiğine" işaret edildi.

Pyongyang ve Moskova arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmasının, Kore Yarımadası'nda barışı korumak isteyen taraflar için ciddi endişeye neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, "Kuzey'den gelen tehditlere" karşılık diplomasi ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendireceği belirtildi.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANINDAN TEYAKKUZDA OLUNMASI TALİMATI

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi Sözcüsü Lee Do-woon, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki anlaşmanın askeri ve ekonomik sonuçları için hazır olunması gerektiğini bildirdi.

Pyongyang ve Moskova arasında "derinleşen askeri işbirliği nedeniyle artan güvenlik endişelerine karşı sıkı teyakkuzda" olunması gerektiğini vurgulayan Yoon, "Kore Yarımadası'nı çevreleyen güvenlik durumu vahim olduğundan sağlam bir güvenlik hazırlığı içinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.