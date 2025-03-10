Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç'le görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Ortadoğu'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bogdanov ve Bilgiç arasındaki görüşmede, Suriye’deki gelişmelere odaklanılarak Ortadoğu bölgesindeki durum hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye krizinin kapsamlı çözümüne yönelik koordineli çabaları sürdürme kararlılığını teyit eden taraflar, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Ayrıca görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasının Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak çözülmesine ilişkin perspektifler de ele alındı.