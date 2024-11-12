Putin'in Özel Temsilcisi: Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat düzenlemesi kabul edilemez

Kazakistan'ın başkentinde yapılan Astana formatındaki 22. Suriye toplantısının ardından Sputnik'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat gerçekleştirmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Rus diplomat, Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat düzenleme ihtimaline Moskova'da nasıl bakıldığına dair soruya, "Biz bunu kabul etmiyoruz, bunu defalarca belirttik. Her şeye rağmen Türk tarafının bu adımlardan kaçınacağını umuyoruz, zira harekatın Suriye'de olumsuz sonuçları olabilir" yanıtını verdi.

"HEYET TAHRİR ŞAM GİBİ YAPILAR BUNDAN İSTİFADE EDEBİLİR"

Türkiye'nin harekatının duruma çözüm olmayacağını, sadece sorunu derinleştireceğini söyleyen Putin'in Suriye Özel Temsilcisi, "Lübnan-İsrail sınırında ve Gazze Şeridi'nde çözüm bulunmamış kriz koşullarında, olası harekatın istikrarsızlaştırıcı etkisi olacak. Suriye'de İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet yürüten El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) gibi yapılar bundan istifade edebilir" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım'da Anıtkabir'deki anma töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız" diyerek Suriye’ye yeni sınırötesi operasyon sinyali vermişti.

"TRUMP'LA SURİYE PAZARLIĞINA HAZIRIZ"

Lavrentyev, Rusya'nın yeni ABD yönetimiyle Suriye meselesini ele alıp almayacağının sorulması üzerine, Donald Trump'ın yeni başkanlık döneminde Washington'la Suriye'ye ilişkin temasları yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi: "Eğer teklifler gelirse, Rus tarafı açık. ABD'lilerle temasları sürdürmeye hazırız. Asıl mesele, teklif olup olmayacağı."

"KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR ÇÖZÜME MÜZAKEREYLE ULAŞILABİLİR"

Washington'dan teklif gelmesi halinde Moskova'nın bunu değerlendireceğini ve yanıtın büyük ihtimalle olumlu olacağını belirten Rus diplomat, karşılıklı kabul edilebilir çözümlere ancak müzakereler yoluyla ulaşılabileceğini vurgulayarak "Bunun gerçekleşeceğini umuyoruz" dedi.