Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Netenyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’da protestolar devam ederken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Pezeşkiyan ile yapılan görüşmede İran’daki iç gelişmeler ile bölgesel durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Pezeşkiyan, ülkesindeki durumun iyileştirilmesine yönelik yürütülen girişimler hakkında Putin’e bilgi verdi.

Görüşmede, Rusya ve İran’ın Tahran’a ilişkin meseleler ile bölgedeki gerilimin azaltılmasının yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla mümkün olduğu yönündeki tutarlı yaklaşımlarını sürdürdükleri ifade edildi.

Putin ve Pezeşkiyan’ın ayrıca iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çeşitli alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlılıklarını vurguladıkları aktarıldı.

NETENYAHU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Putin’in, aynı gün Binyamin Netanyahu ile de telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu’daki gelişmeler ve İran’a ilişkin durumu ele aldığı bildirildi.