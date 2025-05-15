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Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Dünya
  • 15.05.2025 20:40
  • Giriş: 15.05.2025 20:40
  • Güncelleme: 15.05.2025 20:41
Kaynak: AA
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

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