Putin'le görüşen Trump'tan Ukrayna'ya kötü haber

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün Washington’da bir araya geliyor.

Donald Trump, görüşme öncesinde Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, daha önce Putin'in "böyle bir hamlenin ABD-Rusya ilişkilerini daha da gereceği" uyarısına rağmen, "Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri satma fikrine sıcak baktığını ve gerekirse verebileceklerini" söylemişti. Ancak Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Trump, yaklaşık bin 600 kilometre menzile sahip füzelerin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdı.

"PUTİN’E SORDUM VE HİÇ BEĞENMEDİ"

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısı esnasında gelen soruya ithafen "Putin’e ‘Ukrayna’ya birkaç bin Tomahawk vermeme itirazınız olur mu?’ dedim. Aynen bu şekilde söyledim. Hoşuna gitmedi. Gerçekten hoşuna gitmedi" dedi. Ardından gülerek "Bence bazen biraz esprili olmak gerekir" diye ekledi.

"ÜLKEMİZİN KAYNAKLARINI TÜKETEMEYİZ"

Trump "Tomahawk'lara Amerika Birleşik Devletleri olarak bizim de ihtiyacımız var. Çok sayıda var ama sonuçta onlara ihtiyacımız var. Yani ülkemizin kaynaklarını tüketemeyiz" şeklinde konuştu.

PUTİN: “SAVAŞ ALANINDAKİ DURUMU DEĞİŞTİRMEZ”

Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya’ya saldırarak kilit askeri bölgeleri, enerji tesislerini ve kritik öneme sahip altyapıyı hedef almasına olanak tanıyacak bu silahları talep etmişti. Zelenski, "bu tür saldırıların Putin'i, Trump'ın savaşı sona erdirmek için doğrudan müzakere çağrılarını daha ciddiye almaya zorlayacağını" savunuyordu.

Ancak Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov'a göre Putin, görüşme sırasında Trump'ı, Kiev'e Tomahawk tedarik etmenin "savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceği, ancak ülkeler arasındaki ilişkilere önemli ölçüde zarar vereceği" konusunda uyardı. Bu görüşme, Trump’ın bu yılın başında göreve dönmesinden bu yana Trump ve Zelenski arasındaki dördüncü, bir aydan kısa bir süre içinde ise ikinci yüz yüze görüşme olacak.