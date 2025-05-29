Putin: NATO’nun genişlemesi duracak

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Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış için NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair taahhüt istedi. Reuters’ın haberine göre Kremlin’e yakın üç Rus kaynak, Putin, ABD ve Avrupa ülkelerinden NATO’nun Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi eski Sovyet ülkelerine genişlemeyeceğine dair yazılı taahhüt beklediğini söyledi.

Kaynaklar ayrıca Ukrayna’nın tarafsız bir ülke statüsüne kavuşmasını, bazı yaptırımların kaldırılmasını, Batı’daki dondurulmuş varlıkların durumunun çözülmesini ve Ukrayna’daki Rusça konuşanların korunmasının Putin’in talepleri arasında olduğunu kaydetti. Putin’in Ukrayna’da barışı “her koşulda değil, kendi şartlarıyla” istediğini söyleyen Rus kaynaklardan biri, Kremlin’in bu talepler karşılanmazsa savaşta daha fazla ilerleme kaydederek Batı’ya “yarınki barış daha acı olabilir” mesajı vermeyi hedeflediğini aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya’nın Ukrayna konusundaki memorandum taslağının hazırlanmasında son aşamaya gelindiğini, ardından bir sonraki müzakere turu konusunu ele alacaklarını söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini yakında duyuracaklarını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise müttefiklerin gelecek ay yapılacak Lahey zirvesinde saavunma harcamaları hedefinin “GSYİH’nin toplamda yüzde 5’i” olarak belirlenmesinde anlaşacaklarını varsaydığını söyledi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son saldırılarını kınayan Rutte, NATO’nun Kiev’e uzun vadeli desteğinin devam edeceğini belirterek “Bu savaşı uzatmak değil, Ukrayna’nın şimdi kendisin savunabilmesini ve gelecekteki saldırıları önlemesini sağlamak” dedi.

ABD’DEN YAPTIRIM TASARISI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’in müzakerelere katılmaya yanaşmaması ve Rusya’nın artan saldırılarıyla Rus lidere yönelik tepkisi artarken ABD Senatosu’na Moskova’yı küresel piyasalardan izole etmeyi hedefleyen yeni bir yasa tasarısı sunuldu.