Putin, Navalni'nin ölümü hakkında konuştu: "Üzücü bir olay"

Rusya Devlet Başkanı Putin, cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni’nin ölümüne ilişkin konuştu. Putin, "Aleksey Navalni vefat etti ve bu her zaman üzücü bir olaydır. Fakat cezaevlerinde insanların vefat ettiği başka durumlar da oldu" dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini 5. kez kazanan Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni hakkında konuştu.

Putin, 15 Mart'ta başlayan ve dün akşam tamamlana seçimlerde yüzde 87.8 oy oranı ile yeniden Rusya Devlet Başkanı seçildi.

Seçimlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Rusya’daki seçimlerde Navalni destekçilerinin oylama sırasındaki eylemlerine dair düşüncelerini aktardı.

Eylemleri eleştiren Putin, "Bu tür vakalar cezai yaptırımlara tabidir. Kolluk güçleri bu durumlarla ilgili hukuka uygun hareket edecektir. Alexei Navalni vefat etti ve bu her zaman üzücü bir olaydır. Fakat cezaevlerinde insanların vefat ettiği başka durumlar da oldu" dedi.

Navalni'nin ölümünden birkaç gün önce gündeme gelen takas teklifleri hakkında konuşan Putin, şöyle devam etti:

"Bazı aracılar, Navalni’nin Batı ülkelerinde hapiste olan bazı kişilerle takas edilebileceğine dair teklifleri söyledi. Bana inanırsınız ya da inanmazsınız. Bana bunu söyleyen kişiye daha cümlesini tamamlamadan ‘olabilir’ dedim. Bir şartla bu teklifi kabul ettim. Takas edebileceğimizi ama geri gelmemesini söyledim. Ancak ne yazık ki bu olay oldu."