Putin: Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edilmesinden dolayı Savunma Bakanlığı yönetimini ve geliştiricileri tebrik etti.

Putin, Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin test edilmesine devam edeceğini belirtti.

Dün Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüşen Putin, Oreşnik füzesinin başarılı bir şekilde test edilmesinden dolayı Savunma Bakanlığı yetkililerini tebrik etti.

Putin, Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin test edilmesine devam edeceğini ifade etti. Görüşme kapsamında yapılan açıklamada, Rusya’nın Oreşnik dışında yeni sistemler geliştirdiğini ve test aşamalarından geçtikten sonra bu sistemlerin de üretime gireceği vurgulandı.