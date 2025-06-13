Putin, Pezeşkiyan ve Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemde bulunması sonucu durumun tehlikeli bir şekilde gerginleştiği belirtildi.

Bu bağlamda Putin'in İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Devlet Başkanı, İsrail saldırıları sonucu siviller dahil olmak üzere çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi. Putin, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini kınadığını vurguladı. ​Rus tarafı, İran nükleer programıyla ilgili durumun barış yoluyla çözümüne yönelik girişimleri destekledi, karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmaların sağlanmasına yönelik belirli inisiyatifler ortaya koydu."

Açıklamada, Rusya'nın İran ve İsrail arasındaki gerginlik seviyesinin düşürülmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceği belirtildi.