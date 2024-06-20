Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil bölgelere sevk etme hakkını saklı tuttuklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını belirtti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başkent Hanoi'de basın toplantısı düzenledi.

"Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasındaki taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşma maddesinin hangi koşullarda uygulanacağı" yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, şunları kaydetti:

"Hangi koşullarda karşılıklı askeri yardımlaşmayla ilgili maddelerin uygulanacağı konusunda şunu söyleyebilirim: Bu anlaşma yeni bir şey değil. Biz bu anlaşmayı, eski anlaşmanın geçerliliği sona erdiği için yaptık. 1962'de yapılan anlaşmada ise tüm bunlar yer alıyordu. Burada yeni bir şey yok. Elbette bu, günün koşullarında keskin görünüyor ancak bu konuda neredeyse hiçbir şey değiştirmedik. Kuzey Kore'nin diğer ülkelerle de buna benzer anlaşmaları var."

Putin, "Kuzey Kore ile yapılan anlaşmaların, Kore Yarımada'sındaki krizin sıcak hale dönüşmesini engelleyeceği" umudunu paylaştı.

Askeri yardımlaşmayla ilgili maddenin Ukrayna meselesinde geçerli olmadığına işaret eden Putin, "Ukrayna yönetimi, Rusya'ya karşı değil, Rus topraklarına dahil edilmeden önce Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerine karşı saldırganlığı başlattı." ifadesini kullandı.

Putin, Güney Kore'nin, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasından endişe etmemesi gerektiğini belirterek "Güney Kore'nin Ukrayna'ya hava araçlarını göndermesi büyük hata olur. Umarım bu olmayacak. Eğer bu olursa, bu durumda biz de Güney Kore yönetiminin hoşuna gitmeyeceği kararlar alırız." dedi.

Batı'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım uyguladığına işaret eden Putin, bunun "abluka" olduğunu ve Leningrad Kuşatması'nı anımsattığını söyledi.

- "Rus askerleri hiçbir zaman geri çekilmeyecek"

Ukrayna ile ateşkes için şartları daha önce bildirdiğine dikkati çeken Putin, ilerideki gelişmelerin sahadaki duruma bağlı olacağını, müzakereleri de İstanbul'da 2022'de üzerinde mutabık kaldıkları anlaşma taslağı temelinde yeniden başlatmak istediklerini dile getirdi.

Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin, Rusya ile müzakere masasına oturmak için Rus askerlerinin çekilmesini istediğini ancak bunun hiçbir zaman olmayacağını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, "Batı, onu (Zelenskiy) şimdilik değiştirmek istemiyor. Ondan (Ukrayna vatandaşlarını) askerliğe çağrılmak için yaş sınırını düşürmesi gibi kararların alınması istenilecek. Bundan sonra onu değiştirecekler. Bunun gelecek yılın ilk yarısında olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Harkiv yönünde Rus güçlerine karşı saldırı düzenleme hazırlığı yaptığı yönündeki iddiaları değerlendiren Putin, ABD ile Avrupa'nın Ukrayna yönetimini buna ittiğini söyledi.

Rus ordusunun her zaman tüm gelişmelere hazır olduğunu dile getiren Putin, Rus topraklarına yönelik saldırıları engellemek amacıyla Harkiv bölgesinde güvenli bölge oluşturduklarını ancak Harkiv kentine yaklaşma niyetinde olmadıklarını belirtti.

- "Kuzey Kore'ye de silahlarımızı yerleştirebiliriz"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığına vurgu yapan Putin, "Silahları sevk edenler, bizimle savaşmadığını düşünüyor. Silahlarımızı dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendimizde saklı tutuyoruz. Burada Kuzey Kore ile yaptığımız anlaşmaları göz önünde bulundurarak, bu ihtimali gözardı etmiyorum." dedi.

NATO'nun Asya'da altyapısını güçlendirmeye ve blok sistemi oluşturmaya çalıştığını söyleyen Putin, bunun Rusya dahil tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu kaydederek "Buna karşılık vermeliyiz ve bunu yapacağız." diye konuştu.

- "Nükleer silahın kullanılması tehditlerinin artmasına karşılık vereceğiz"

NATO'da nükleer silah başlıklarının hazırlık durumuna geçilmesi konusunda istişarelerin yapılmasını değerlendiren Putin, ülkesinin stratejik nükleer güçlerinin her zaman hazırlık durumunda olduğunu bildirdi.

Putin, "Şu anda Batılı ülkelerde nelerin yapıldığı bizi pek endişelendirmiyor ancak bu durumu yakından takip ediyoruz ve herhangi bir tehdidin artmasına uygun ve yeterli şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın nükleer silah kullanımına dair doktrininde ne tür değişikliklerin yapılabileceği üzerinde çalıştıklarını kaydeden Putin, bunun, nükleer silahın kullanılması sınırının düşürülmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.