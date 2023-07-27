Putin, Rusya'nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapacağını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri Rus tarım ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle ikiyüzlülükle suçlayarak, "Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız." dedi.

Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu.

Rusya’nın dünyaya tahıl ve gübre ihracatı yapmasının Batılı ülkeler tarafından zorlaştırıldığına işaret eden Putin, “Diğer yandan da ikiyüzlü bir şekilde küresel gıda piyasasındaki krizden ötürü bizi suçluyorlar. Bu durum tahıl anlaşmasının uygulanmasında da açıkça görüldü.” diye konuştu.

Rusya’nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndereceğini anlatan Putin, “Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız. Ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.