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Putin, Rusya ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

Dünya
  • 16.09.2024 20:45
  • Giriş: 16.09.2024 20:45
  • Güncelleme: 16.09.2024 20:47
Kaynak: AA
Putin, Rusya ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı
FOTOĞRAF: İHA (Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 389 bin 130 kişi olarak belirlendi.

Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rusya ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.

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