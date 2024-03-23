Putin, saldırıya ilişkin konuştu: 1 günlük 'ulusal yas' ilan edildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da belediye binasında yer alan Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle 1 günlük 'ulusal yas' ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle 1 günlük ulusal yas edildiğini duyurdu.

Putin, IŞİD'in düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Putin, açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin, 'bir zamanlar Naziler gibi', 'gösteri amaçlı bir infaz ve kanlı bir gözdağı eylemi hazırladıklarını' söyledi.

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