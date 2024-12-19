Putin, "Suriye'de yenilmedik" dedi: Moskova'da Esad'la görüştü mü?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halktan gelen sorulara, basın mensuplarının da katılımıyla yanıt verdiği "Vladimir Putin'le Yılın Özeti" programı başladı.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor" ifadelerini kullanan Putin, şunları kaydetti:

"Rusya'nın asıl görevi orada bir terör yuvasının kurulmasını engellemekti. Bu hedefe ulaşıldı. Orada kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyor. Bugün Suriye'deki durum kolay değil, Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Rusya oradaki askeri üslerini korumayı düşünüyor. Ancak bunun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu, yeni hükümetle çıkarların örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı. Ortadoğu'daki ülkelerin büyük bölümünün oradaki üslerin korunmasından yana."

Sputnik'in aktardığına göre, Putin, ABD'li gazetecinin Suriye'deki gelişmelerle ilgili sorusuna, "bu ülkede yaşananların Rusya'nın yenilgisi anlamına gelmediğini" vurgulayarak şu yanıtı verdi:

"Her şeyi, Suriye'de yaşananlar Rusya'nın yenilgisiymiş gibi aktarmak istiyorsunuz. Sizi temin ederim ki, öyle değil. Neden olduğunu söyleyeyim. Zira biz Rusya'ya 10 yıl önce orada bir terör yuvası kurulmaması için geldik. Genel olarak amacımıza ulaştık. Suriye'deki hükümet güçlerine karşı silahlı faaliyetler yürüten gruplarda bile iç değişimler yaşandı. Bugün pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin bunlarla ilişki kurmak istemesi boşuna değil. Eğer bunlar terör örgütüyse siz neden bu işe karışıyorsunuz? Demek ki değiştiler."

RUSYA'NIN SURİYE'DE KARA KUVVETİ VAR MI?

Putin, Rusya'nın Suriye'de kara kuvveti olmadığını, askeri varlığının bir hava kuvveti ve bir deniz üssüyle sınırlı olduğunu ifade etti. İran destekli güçler tarafından desteklenen on binlerce Suriye askerinin Halep ve diğer birçok bölgeden savaşmadan çekildiğini belirten Putin, Esad'ın devrilmesinden Suriye'deki Hmeymim üssünden 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a tahliye ettiklerini açıkladı.

PUTİN HTŞ İLE İLETİŞİMDE, ESAD'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Şam'ı ele geçiren cihatçı çete Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Muhammed El Beşir liderliğindeki geçici hükümetle iletişim içinde olduklarını aktaran Putin, Rusya'nın Suriye topraklarındaki askeri üsleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Ancak Putin, Rusya'ya sığınan Beşar Esad'la Moskova'ya geldiğinden beri görüşmediğini aktardı. Ancak görüşme yapmayı planladığını kaydetti.



Putin, "Suriye'ye gelince, Rusya'nın asıl görevi orada bir terör yuvasının kurulmasını engellemekti. Bu hedefe ulaşıldı. Orada kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyor. Bugün Suriye'deki durum kolay değil, Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Rusya oradaki askeri üslerini korumayı düşünüyor. Ancak bunun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu, yeni hükümetle çıkarların örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı. Ortadoğu'daki ülkelerin büyük bölümünün oradaki üslerin korunmasından yana" dedi.

İLK KEZ KORGENERAL SUİKASTINI DEĞERLENDİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov'a yönelik suikasta ilk kez değinerek, "Bu, birçok insanın hayatını tehlikeye atacak şekilde işlenmiş bir cinayettir. Kiev rejimi bu tür suçları defalarca işledi. Batı'dan bu tür saldırılar hakkında bir kez bile kınama gelmedi" dedi. Putin suikastı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

UKRAYNA İLE MÜZAKEREDE İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMALARI İŞARET ETTİ

Putin, Moskova'yla müzakere olasılığının sorulması karşısında, İstanbul'daki varılan anlaşma temelinde ve sahadaki durum dikkate alınarak Ukrayna'yla müzakerelere hazır olduklarını belirtti.



Ukrayna'daki mevcut yönetiminin görev süresinin Mayıs ayında dolduğunu ve şu anda gayri meşru bir yönetim bulunduğunu anımsatan Rus lider, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin sandığa gidip yeniden seçilmesi halinde kendisiyle müzakere yapacaklarını da vurguladı.

Rus lider, "Bizim bir ön koşulumuz yok, ön koşul olmadan diyalog kurmaya hazırız, ancak bu, Mart 2022 sonunda İstanbul'daki müzakere sürecinde anlaşmaya varılan hususlar temelinde ve bugün sahada yer alan gerçekliklerden yola çıkarak olmalıdır" ifadelerini kullandı.